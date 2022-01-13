Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича

НО САМ МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ПОСЛЕДНЕГО

Как известно, в Украине президенты не сажают президентов – предыдущих или будущих. И не потому, что главы государства такие человеколюбивые, а потому, что сложилась определенная традиция. Однако из каждого правила бывают исключения. И как позапрошлый уже успел убедиться на собственном опыте, нарушение этой традиции до добра не доводит. Вопрос в том, поймет ли это нынешний.

Траектория украинской свободы

События последних лет и дней в России, Белоруси и Казахстане наглядно продемонстрировали, что Украина – особая страна. У нас одни политические лидеры преимущественно не убивают и не сажают других, а армия не стреляет в народ. Причины такой "снисходительности" кроются в традиции меняющейся власти. Сегодня ты президент, а завтра нет, потому есть смысл держать себя в руках во время каденции. Ибо неизвестно, как оно потом повернется.

Большой разрыв Украины с остальным постсоветским пространством приходится на кризисные 1993-1994 годы. В Москве Борис Ельцин, не сумев договориться с парламентом, в октябре 1993-го приказал расстрелять его из танков. Лидеры оппозиции Александр Руцкой и Руслан Хасбулатов до февраля следующего года просидели в СИЗО. Приняли новую конституцию, превратившую Россию в суперпрезидентскую республику. Последующая война в Чечне и приход к власти Владимира Путина стали последствиями той гражданской мини-войны в Москве.

В июле 1994 года на первых президентских выборах в Беларуси победил Александр Лукашенко. Сманипулировав референдумом 1996-го, он просидел в кресле семь лет вместо пяти, а на референдуме 2004-го снял ограничения на количество каденций. В результате ряда сфальсифицированных голосований с подкупом, запугиваниями и убийствами оппонентов Лукашенко уже в шестой раз объявляет себя президентом.

Украина в июле того же 1994 года ненамного отличалась от соседей – такой же экономический упадок, тот же острый политический кризис. Однако тогдашний глава государства Леонид Кравчук не стал судорожно хвататься за власть, а в честной борьбе уступил пост Леониду Кучме. Так была заложена традиция, благодаря которой траектории нашей страны и России с Белорусью существенно разошлись.

Леонид Кравчук не стал судорожно хвататься за власть, а в честной борьбе уступил пост Леониду Кучме. Так была заложена традиция, благодаря которой траектории нашей страны и России с Белорусью существенно разошлись

Это не значит, что процесс смены власти в Украине был беспроблемным. Убийства неудобных журналистов были. Противостояние президентов с премьерами – сколько угодно. Даже операцию "преемник" 2004 года чуть не протащили. Однако в решающий момент Кучма не решился применить силу против народа.

В чем причина того, что Кравчук, Кучма и Виктор Ющенко сохраняли этот хрупкий баланс, еще предстоит выяснить. Моя гипотеза проста – несмотря на все различие в происхождении, опыте и личных качествах, каждый из них подпадал под определение "интеллигенции". Номенклатурная, техническая, экономическая, но интеллигенция. И этого им было достаточно для понимания – есть вещи, которые трогать не стоит.

А потом "и-фактор" исчез.

Исключение, наглядно определившее правило

Следующий президент Виктор Янукович не просто не был интеллигентом. Этот доктор наук и "проффессор" был почти эталонным антиинтеллигентом. Суть интеллигентности – не в знании поэзии Анны Ахматовой или прозы Антона Чехова, а в осознании собственного несовершенства. Эффект Даннинга–Крюгера: болваны неспособны понять, что они болваны, поэтому постоянно совершают ошибки и даже не осознают их.

И именно поэтому, дорвавшись до высшей власти, Янукович легко разрушил сложившуюся до него традицию. В частности, посадил Юлию Тимошенко, бросился в объятия России и приказал стрелять в людей на Майдане. А что тут такого – вижу цель, не вижу препятствий. Вероятно, в его голове все "попередники" (вспомните, насколько презрительно звучало тогда это слово) были слабаками, не в силах расправиться с врагами. А вот он всем им покажет.

Янукович потерял должность не потому, что был недостаточно Путиным, а потому, что был слишком Путиным. Украина – не Россия, здесь это не работает

Не стоит и напоминать, чем это завершилось. Вместо того чтобы отбыть два срока и при этом сказочно обогатиться, Янукович не досидел и первого, потеряв и перспективы и почти все награбленное. Можно предположить, что, наблюдая за подавлением протестов в Беларуси и Казахстане, он сожалеет лишь о недостаточной жестокости по отношению к "майданнутым". Боюсь, ему и в голову не приходит простая вещь – он потерял должность не потому, что был недостаточно Путиным, а потому, что был слишком Путиным. Украина – не Россия, здесь это не работает.

Посадит ли шестой пятого

К Петру Порошенко сложился огромный список претензий – и во время его каденции, и особенно после 2019 года. Как простые граждане, так и положительные блогеры на зарплате в нынешнем Офисе хотят знать, почему "Ахметов не сидит" или "Медведчук не сидит". Я могу понять украинцев, жаждущих крови врагов Майдана. Но еще лучше я понимаю Порошенко, которому нужно было восстановить Украину после Януковича, но ни в коем случае не применяя инструментов Януковича. Речь шла о срочном сшивании страны на фоне внешней агрессии – любые политические разборки в это время могли стать для государства роковыми.

Кроме того, вспомните, как ругали пятого за неудачные выражения типа "дорогенька", за уморительные три тысячи долларов в офшорах или отпуск на Мальдивах. Представьте, что бы с ним сделала вольнолюбивая, но часто не слишком ответственная пресса за реальное давление на оппонентов? Ну и о европейцах в "белых пальто" забывать не следует – они слишком глубоко беспокоились возрастанием симпатий украинцев к Бандере, чтобы закрывать глаза на внесудебные расправы.

Короче говоря, интеллигент Порошенко все эти угрозы прекрасно понимал, поэтому под суд пошли только те, чья вина была очевидна. И если Янукович посадил Тимошенко "по беспределу", то его самого судили максимально открытым способом, не нарушая закона.

Но Владимиру Зеленскому, кажется, это все невдомек. Он видит в Порошенко реальную угрозу, а в его заключении – спасение собственного рейтинга. И если Порошенко сумел осудить Януковича за государственную измену, значит, и самого Порошенко можно привлечь по тому же обвинению – процедуру же апробировали.

По крайней мере, так ему могут объяснять юристы Офиса на понятном ему языке.

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК

И здесь на эффект Даннинга–Крюгера накладывается еще и карго-культ по-украински. Всем известно, как американские грузовые самолеты стали причиной возникновения нового религиозного культа на островах Океании во время Второй мировой войны. И также всем должно быть известно, что соломенные модели машин, радиобашен и приборов не работают. Карго из США так и не прибывает.

Подобным образом слепое копирование дела Януковича в новых условиях – это и есть наш карго-культ от "самых способных" юристов Офиса. Четвертый президент письменно призвал иностранные войска оккупировать Украину – и это было доказано реальным процессом через пять лет! По понятному всем обвинению, максимально полной базе источников и множестве свидетелей. Шестой пытается закинуть пятому закупку угля у террористов из ОРДЛО. Что в этих делах общего, кроме громких слов о госизмене – неизвестно.

Можно было бы понять логику Зеленского, если бы он обвинил Порошенко в незаконном обогащении или злоупотреблении властью. Народ у нас не любит богатых, это факт, так что были бы основания надеяться на общественную поддержку обвинения. Но много ли людей (не на зарплате в Офисе) реально поверят в предательство Порошенко? Не думаю.

Зеленский всерьез думает, что миллионы людей смирятся с ярлыком "поклонников предателя"?

А кроме того, если пятый – предатель, то под подозрением и все его сторонники, и соратники, не правда ли? Сразу после Майдана искренних сторонников Януковича стало значительно меньше. Никому не хотелось ассоциироваться с неудачником. Президент скрылся, и вчерашние активисты-регионалы плевали ему вслед. А здесь Порошенко остается в Украине. Зеленский всерьез думает, что миллионы людей смирятся с ярлыком "поклонников предателя"? Поверят, что "предатель" организовал безвиз, новое войско, закон о языке и томос? В самом деле? Тогда у меня для нынешнего плохие новости.

Ну и напоследок – снабжение угля с неподконтрольных территорий и сейчас идет полным ходом. Если Порошенко сейчас осудят по этому обвинению, то по нему же будут автоматически судить и Зеленского после завершения каденции. Неужели некому ему об этом сказать? Или это молчание наоборот – сознательный способ окружения держать шестого под контролем? Не оставить ему даже коридор для маневра?

Любой из этих вариантов – малоутешительный.

Рубикон

Научное осмысление режима Януковича только начинается, но уже сейчас видно, как шестой идет по пути четвертого. Зеленский собрал большинство в Раде и включил "турборежим", поставил под свой контроль СБУ и НБУ, его пособники неоднократно посягали на государственный язык, коррупция не только не уменьшилась, но и стала более видимой, налоговики грабят малый бизнес и все активнее заглядывают в кошельки граждан. На пороге – энергетический и продовольственный кризис.

Лишь одно по-настоящему отделяет нынешнего президента от позапрошлого – главный оппонент на свободе. Страх Януковича перед конкуренцией с Тимошенко привел ее в тюрьму, а его – в объятия России с закономерным финалом. Если личное отвращение Зеленского к Порошенко перевесит здравый смысл – произойдет то же самое.

Страх Януковича перед конкуренцией с Тимошенко привел ее в тюрьму, а его – в объятия России с закономерным финалом. Если личное отвращение Зеленского к Порошенко перевесит здравый смысл – произойдет то же самое

В Израиле Бен Гурион и Менахем Бегин ненавидели друг друга, а между подконтрольными им движениями "Хагана" и "Иргун" не раз случались вооруженные столкновения. Однако при первом премьере независимого государства Гуриона Бегин был депутатом, а не политзаключенным. И впоследствии стал премьером.

Зеленский отчаянно мечтает превратить Порошенко в Януковича, но при этом не замечает, как превращается в Януковича сам. Остался буквально один шаг.

И 17 января станет ясно, перейдет ли он Рубикон.