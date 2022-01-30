 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве учат воевать с Россией: как проходит обучение - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходит обучение - фото и видео
Просмотров: 604
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Просмотров: 792
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2 Просмотров: 1125
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
1 Просмотров: 972
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Просмотров: 963
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Просмотров: 1575
"Мы с дружбаном пойдем воевать. Сразу отстреливать": о чем говорят в Харькове про войну с Россией
"Мы с дружбаном пойдем воевать. Сразу отстреливать": о чем говорят в Харькове про войну с Россией
Просмотров: 2547
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
Просмотров: 1584
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1188
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
6 Просмотров: 3627
Интервью
1/5
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 576
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6147
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1602
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1584
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 828
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
28 января 2022
1 Просмотров: 819
Із сейшельської пальми видніше
10 січня Зеленський виставив в інстаграмі картонну дурилку. На ній він у президентському кабінеті за робочим столом. Мовляв, трудовий рік розпочато. ...
воскресенье, 30 января 2022 11:26

Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах

  Комментировать

Вы заметили, в чем главная проблема общения президента Владимира Зеленского с обществом? Он говорит только с собственным электоратом. С теми 23-25%, которые до сих пор верны ему. И говорит он с ними, как с наивными людьми.

У Зеленского давно вычислили базовый электорат. Основные группы таковы:

1. Люди, для которых он стал кумиром давно. Даже до Голобородько. Им нравится его поведенческое амплуа на сцене. Для них он всегда положительный герой.

2. Не забывайте о категории женщин, которые в восторге от его: "Тобі личить моє кохання".

3. Еще есть герои спальных районов, которые считают его своим. Парень из квартала. Простой, доверчивый. Потому и рассказал Лукашенко о "вагнеровцах". А тот сдал Путину. Но измены здесь нет. Ибо кто из нас хоть раз в жизни не доверял подонкам.

4. Есть и такие, которым импонирует его умение вести себя по-пацански. "Я вам не лох", "Я вам ничего не должен", "Позвоню Баканову, пусть погоняет этого черта". Шаурму ест, не брезгует. В красных трусах купается. Нормальный пацанчик.

5. А еще есть группа людей, которые ни за что не признают, что ошиблись в 2019 году. До конца будут оправдывать Зеленского. Они всегда найдут аргументы, кто виноват, что Владимир Александрович не дал нам рая на земле.

6. Наименьшей частью в электоральной группе Зе есть прямые бенефициары от его правления. Не только "слуги" в правительственном квартале и Верховной Раде, но и в местных органах власти. А еще те, кто осваивает бюджетные средства. От "Большого строительства" до ремонтов в школах за счет местных бюджетов. Если считать с семьями – тоже электоральный кусочек.

Поэтому в выступлениях Зеленского основные тезисы крутятся в плоскости: "все хорошо, прекрасная маркиза"; дороги строим, школы ремонтируем; врачам зарплату подняли, учителям подготовиться; растет процент жиров в масле; ковид почти победили. Работают 24/7, чтобы нам было безопасно. Паника не нужна. За спичками в очередь не становиться. Россия не нападет. Мы сильны как никогда. И это заслуга величайшего лидера современности.

Западные союзники делают заявления, что Россия может напасть, для этого есть все основания. А наши доморощенные руководители поводов для паники не видят

Получается странная какофония. Западные союзники делают заявления, что Россия может напасть, для этого есть все основания. А наши доморощенные руководители поводов для паники не видят. Призывают не слушать паникеров. Появляется крамольная мысль: неужели у Владимира Александровича паникерами считают президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и их команды? А с ними и весь большой пул западных экспертов? Зачем Зе-власть так говорит?

Есть только один ответ. Зеленский таким образом цементирует свою электоральную группу. Делает все, чтобы рейтинги не падали.

А как же страна? Разве стоит думать о выборах, когда мы в опасности? Не печальтесь. Владимир Александрович исповедует принцип: Украина – это я. А кто выступает против Зеленского – выступает против Украины. Все события расцениваются в ключе зеленскоцентричности. Есть пуп земли и вся вселенная крутится вокруг него. Нам просто повезло жить в эпоху президента-нарцисса. Со всеми вытекающими проблемами.

Автор: Владимир КАЗАНЕВСКИЙ
 

В цивилизованном мире власть перед тем, как сделать ответственный шаг, общается с экспертами. Например, в Соединенных Штатах и ​​Великобритании прислушиваются к людям, хорошо изучившим Россию, а прежде СССР. Кто-то знает ментальность россиян и чем они отличаются от русских. Кто долго работал в РФ. Есть сеть "штирлицев" и "джеймсбондов". У нас отношение к экспертам другое. Потому что у Зеленского есть два мнения: главы Офиса президента Андрея Ермака и неправильное. А мнение Ермака формируют во внутриполитических вопросах портновы и татаровы. А у внешнеполитических – возможно, "кротоферма", подбрасывающая "интересные" идеи. Которые нам дорого стоят.

У Зеленского есть два мнения: главы Офиса президента Андрея Ермака и неправильное

И не надо иллюзий. Патриотическая риторика – только месседжи для патриотической части общества и союзников.

70% украинцев считают, что Украина двигается в неправильном направлении. Большинство населения не доверяет президенту. Воспринимает его слова не как указатель к действию, а наоборот. Если главнокомандующий говорит не паниковать, значит, назревает что-то неприятное. Или даже страшное.

Поэтому тревожно звучат слова Ермака о том, что есть прорыв в "норманском формате". Если они говорят, что все на переговорах советников хорошо, то я сразу подозреваю, что нам хотят впарить Донбасс автономией. С Пушилиным и "ополченцами".

Это союзники так настаивают? Или это мирные инициативы Зеленского, который до сих пор мечтает увидеть мир в глазах Путина?

Властям нужно напоминать об основной красной линии. Выборы на Донбассе возможны, но есть несколько условий. Они проходят только там, где над местным советом будет гордо развеваться украинский флаг. После нескольких лет управления военно-гражданской администрации; вывода информационного пространства из российской зоны зомбирования; суда над теми, кто совершал преступления против Украины; публичного сожжения российских паспортов теми, кого заставили их взять силой. А также после начала внедрения государственных программ социализации людей в украинскую ментальность. Особенно детей и молодежи, которые уже восемь лет не слышали на уроках украинского языка.

Мечта Путина – впарить нам Донбасс, как чемодан без ручки

Соблюдение четкой красной линии – залог будущего Украины. Потому что мечта Путина – впарить нам Донбасс, как чемодан без ручки.

И Зеленский должен знать: день, когда он пересечет эту линию – станет для него последним рабочим днем ​​в должности президента.

Договариваться можно только о деталях: два или три года должно пройти до того, как на украинском Донбассе пройдут выборы под украинским флагом.

Донбасс – это Украина! Крым – это Украина! Слава Украине!

Автор: Виктор БОБЫРЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют 6 Просмотров: 3042
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет 2 Просмотров: 4725
Сейчас вы читаете новость «Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
января

Принц с любовницей покончили жизнь самоубийством

"Кровавое воскресенье": британские солдаты расстреляли демонстрантов

Самое читаемое
Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде
Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде Просмотров: 40338
&quot;Покалеченные судьбы&quot;- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба 2 Просмотров: 35991
&quot;Никакие решетки на танках не спасут&quot;: как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
14
 Просмотров: 15012
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа Просмотров: 13059
&quot;Спасибо деду за победу&quot; и объятия с доверенным лицом Путина: жена Мураева снимается в российском кино
"Спасибо деду за победу" и объятия с доверенным лицом Путина: жена Мураева снимается в российском кино
7
 1 Просмотров: 8271
Взгляд
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
 6 Просмотров: 3636
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
 14 Просмотров: 9909
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
 Просмотров: 1683
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
 33 Просмотров: 2754
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
 1 Просмотров: 3186
Больше всего комментируют
9
Между Украиной и США растет напряжение - CNN
6
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
5
Порошенко призвал других членов НАТО брать пример из Британии и США и дать Украине оружие – The Times
2
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
2
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
Голосов: 1158
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть