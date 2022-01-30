Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах

Вы заметили, в чем главная проблема общения президента Владимира Зеленского с обществом? Он говорит только с собственным электоратом. С теми 23-25%, которые до сих пор верны ему. И говорит он с ними, как с наивными людьми.

У Зеленского давно вычислили базовый электорат. Основные группы таковы:

1. Люди, для которых он стал кумиром давно. Даже до Голобородько. Им нравится его поведенческое амплуа на сцене. Для них он всегда положительный герой.

2. Не забывайте о категории женщин, которые в восторге от его: "Тобі личить моє кохання".

3. Еще есть герои спальных районов, которые считают его своим. Парень из квартала. Простой, доверчивый. Потому и рассказал Лукашенко о "вагнеровцах". А тот сдал Путину. Но измены здесь нет. Ибо кто из нас хоть раз в жизни не доверял подонкам.

4. Есть и такие, которым импонирует его умение вести себя по-пацански. "Я вам не лох", "Я вам ничего не должен", "Позвоню Баканову, пусть погоняет этого черта". Шаурму ест, не брезгует. В красных трусах купается. Нормальный пацанчик.

5. А еще есть группа людей, которые ни за что не признают, что ошиблись в 2019 году. До конца будут оправдывать Зеленского. Они всегда найдут аргументы, кто виноват, что Владимир Александрович не дал нам рая на земле.

6. Наименьшей частью в электоральной группе Зе есть прямые бенефициары от его правления. Не только "слуги" в правительственном квартале и Верховной Раде, но и в местных органах власти. А еще те, кто осваивает бюджетные средства. От "Большого строительства" до ремонтов в школах за счет местных бюджетов. Если считать с семьями – тоже электоральный кусочек.

Поэтому в выступлениях Зеленского основные тезисы крутятся в плоскости: "все хорошо, прекрасная маркиза"; дороги строим, школы ремонтируем; врачам зарплату подняли, учителям подготовиться; растет процент жиров в масле; ковид почти победили. Работают 24/7, чтобы нам было безопасно. Паника не нужна. За спичками в очередь не становиться. Россия не нападет. Мы сильны как никогда. И это заслуга величайшего лидера современности.

Западные союзники делают заявления, что Россия может напасть, для этого есть все основания. А наши доморощенные руководители поводов для паники не видят

Получается странная какофония. Западные союзники делают заявления, что Россия может напасть, для этого есть все основания. А наши доморощенные руководители поводов для паники не видят. Призывают не слушать паникеров. Появляется крамольная мысль: неужели у Владимира Александровича паникерами считают президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и их команды? А с ними и весь большой пул западных экспертов? Зачем Зе-власть так говорит?

Есть только один ответ. Зеленский таким образом цементирует свою электоральную группу. Делает все, чтобы рейтинги не падали.

А как же страна? Разве стоит думать о выборах, когда мы в опасности? Не печальтесь. Владимир Александрович исповедует принцип: Украина – это я. А кто выступает против Зеленского – выступает против Украины. Все события расцениваются в ключе зеленскоцентричности. Есть пуп земли и вся вселенная крутится вокруг него. Нам просто повезло жить в эпоху президента-нарцисса. Со всеми вытекающими проблемами.

Автор: Владимир КАЗАНЕВСКИЙ

В цивилизованном мире власть перед тем, как сделать ответственный шаг, общается с экспертами. Например, в Соединенных Штатах и ​​Великобритании прислушиваются к людям, хорошо изучившим Россию, а прежде СССР. Кто-то знает ментальность россиян и чем они отличаются от русских. Кто долго работал в РФ. Есть сеть "штирлицев" и "джеймсбондов". У нас отношение к экспертам другое. Потому что у Зеленского есть два мнения: главы Офиса президента Андрея Ермака и неправильное. А мнение Ермака формируют во внутриполитических вопросах портновы и татаровы. А у внешнеполитических – возможно, "кротоферма", подбрасывающая "интересные" идеи. Которые нам дорого стоят.

У Зеленского есть два мнения: главы Офиса президента Андрея Ермака и неправильное

И не надо иллюзий. Патриотическая риторика – только месседжи для патриотической части общества и союзников.

70% украинцев считают, что Украина двигается в неправильном направлении. Большинство населения не доверяет президенту. Воспринимает его слова не как указатель к действию, а наоборот. Если главнокомандующий говорит не паниковать, значит, назревает что-то неприятное. Или даже страшное.

Поэтому тревожно звучат слова Ермака о том, что есть прорыв в "норманском формате". Если они говорят, что все на переговорах советников хорошо, то я сразу подозреваю, что нам хотят впарить Донбасс автономией. С Пушилиным и "ополченцами".

Это союзники так настаивают? Или это мирные инициативы Зеленского, который до сих пор мечтает увидеть мир в глазах Путина?

Властям нужно напоминать об основной красной линии. Выборы на Донбассе возможны, но есть несколько условий. Они проходят только там, где над местным советом будет гордо развеваться украинский флаг. После нескольких лет управления военно-гражданской администрации; вывода информационного пространства из российской зоны зомбирования; суда над теми, кто совершал преступления против Украины; публичного сожжения российских паспортов теми, кого заставили их взять силой. А также после начала внедрения государственных программ социализации людей в украинскую ментальность. Особенно детей и молодежи, которые уже восемь лет не слышали на уроках украинского языка.

Мечта Путина – впарить нам Донбасс, как чемодан без ручки

Соблюдение четкой красной линии – залог будущего Украины. Потому что мечта Путина – впарить нам Донбасс, как чемодан без ручки.

И Зеленский должен знать: день, когда он пересечет эту линию – станет для него последним рабочим днем ​​в должности президента.

Договариваться можно только о деталях: два или три года должно пройти до того, как на украинском Донбассе пройдут выборы под украинским флагом.

Донбасс – это Украина! Крым – это Украина! Слава Украине!