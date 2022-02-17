Будет ли Великобритания воевать с Россией за Украину

Вопрос вступления Украины в НАТО снова оказался в топе новостей. То Владимир Путин требует гарантий неприсоединения Украины к Альянсу, то слова нашего посла в Лондоне то ли вырывают, то ли не вырывают из контекста. Однако движение в эту организацию, хотя и записанное в Конституцию, не должно быть самоцелью, а тем более фетишем. НАТО – это только инструмент безопасности, и если в данный момент его не предоставляют для использования, следует подумать над другими механизмами. К примеру, над британско-польско-украинским союзом.

В конце января информационное пространство не только Украины, но и всего мира без преувеличения подорвала новость о возможности заключения союза между Великобританией, Польшей и Украиной. Наскоро нарисованные карты нового объединения распространялись по сети молниеносно. Однако подписание соглашения 1 февраля "отложили" вроде бы из-за болезни главы МИД Великобритании Лиз Трасс. С тех пор британка поправилась и даже успела (по невнимательности) отрицать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, но договор с Киевом так и не был подписан.

Впрочем, это не значит, что этого не произойдет завтра, если случится подходящий момент.

Но сначала немного истории. Российское выражение "англичанка гадит" возникло не на пустом месте. Почти столетие – со времени победы над Наполеоном до кануна Первой мировой войны – Лондон системно противодействовал российской экспансии в Европе и Азии. Однажды две империи сошлись в борьбе – Крымской войне, которую иногда называют "последней рыцарской". И в Британии память о ней куда сильнее и ярче, чем в России. Балаклава и кардиган, "атака легкой бригады" и "тонкая красная линия" – это все оттуда. Ну и слава победителей, в конце концов.

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК

А еще та война интересна ее польско-украинской составляющей. О том, что минимум каждый четвертый в гарнизоне Севастополя и каждый третий (а то и больше) на флоте был украинцем, известно многим. Это неудивительно, учитывая пребывание Украины в составе Российской империи. Однако куда меньше людей знают, что украинцы сражались и по другую сторону фронта – хоть и не в Крыму.

Михаил Чайковский из польско-украинской семьи в 1830 году поддержал польское Ноябрьское восстание против России, а после поражения был вынужден эмигрировать. В 1850-м он принял ислам и под именем Мехмеда Садик-паши начал формировать под Стамбулом 1-й полк султанских казаков из жителей Балкан и эмигрантов с российских территорий. Полк участвовал в боевых действиях на Дунайском фронте. Параллельно другой беглец, поляк Владислав Замойский, организовал набор польских эмигрантов в Европе во 2-й полк, который впоследствии должен был превратиться в Дивизию султанских казаков. Деньги на ее формирование выделили британцы, но между тем Крымская война закончилась, и проект Замойского свернули. Полк же Чайковского просуществовал еще более 20 лет.

Лондон и Москва в ХХ в. были союзниками только в 1941–1945 годах

Не стоит забывать и об англо-франко-польском союзе 1939 года, который должен был обезопасить Варшаву от посягательств Берлина. Спасти Польшу тогда не удалось, но именно во исполнение своих обязательств Британия и Франция 3 сентября объявили Гитлеру войну, закончившуюся поражением Германии. В этом же контексте вспомним помощь британских спецслужб в деятельности УПА, в частности, высадку десанта Михаила Дуды-"Громенко" в районе Станиславова (нынешней Ивано-Франковской областью) в 1950 году. Вообще Лондон и Москва в коротком ХХ в. были союзниками только в 1941–1945 годах, в остальное время повторялась ситуация предшествующей эпохи.

Таким образом, англо-польско-украинское сотрудничество, возможно, и не имеет глубоких корней, но и совершенно нетрадиционным его не назовешь. Что же изменилось сегодня, что такой союз стал возможным, по крайней мере в перспективе? Для этого следует бросить взгляд на британскую роль в международных отношениях в последние полвека.

Англо-польско-украинское сотрудничество, возможно, и не имеет глубоких корней, но и совершенно нетрадиционным его не назовешь

Как несколько преувеличено, но в принципе верно утверждает Тимоти Снайдер, у Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии недолгий и неглубокий опыт существования в качестве национального государства. До середины ХХ в. это была империя – самая большая в истории человечества. А в то время, как метрополия теряла колонии, она входила в структуры объединенной Европы. И пусть Франция долго противилась этому, Британия в 1973 году стала членом Европейского экономического сообщества – предшественника нынешнего Евросоюза. Однако параллельно Лондон не забывал о двух- и многосторонних договорах по безопасности по всему миру.

С 1941-го существует союз разведок Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США. С 1954-го до 1977 года просуществовала Организация Договора Юго-Восточной Азии (SEATO) в составе Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, Пакистана, США, Таиланда, Филиппин и Франции. С 1971 года функционируют FPDA – Пятисторонние оборонные договоренности Австралии, Великобритании, Малайзии, Новой Зеландии и Сингапура.

Глобальность британских амбиций и локальная сосредоточенность континентальной Европы на себе то и дело вызывали противоречие. Соединенное Королевство так и не стало членом Шенгенской зоны и не ввело общую валюту евро. И когда в 2016 году брекзит стал неотвратимым, многие с обеих сторон Ла-Манша вздохнули с облегчением.

Однако это событие вынудило Лондон активизироваться на международной арене. 15 сентября 2021-го между Австралией, Великобританией и США был заключен еще один военный ядерный союз – AUKUS. Критике соглашение подверг не только Китай, против которого оно и направлено, но и Франция. Париж даже отозвал своих послов из Вашингтона и Канберры.

Для Великобритании приоритетом является не расширение одного многосложного механизма коллективной безопасности типа НАТО, а создание ряда локальных союзов

Поэтому можно с уверенностью утверждать, что для Великобритании приоритетом является не расширение одного многосложного механизма коллективной безопасности типа НАТО, а создание ряда локальных союзов, иногда с дублированием членства в них. И в принципе это кажется логичным – ведь если в малый союз будут входить США, то разница в военной мощи с НАТО будет незаметной, а решения будут приниматься гораздо быстрее и проще.

Таким образом, мини-блок Лондона, Варшавы и Киева не выглядит чем-то неестественным, учитывая стратегию Великобритании. Однако следует разобраться, что подобное соглашение принесет каждой из сторон.

Об Украине и говорить нечего – нашему государству нужны любые союзники. Киев уже наловчился играть в малые альянсы: ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова), "Люблинский треугольник" (Украина-Польша-Литва), "ассоциированное трио" (Украина-Грузия-Молдова) и "квадрига" (Украина-Турция). Большинство из них работает скорее на бумаге, чем в реальности, но и это лучше, чем ничего. Включение Великобритании в эту систему однозначно укрепит Украину и увеличит ее вес в других союзах.

Нашему государству нужны любые союзники. Киев уже наловчился играть в малые альянсы

Польша в целом прикрыта зонтиком НАТО и может не бояться конвенционной войны с Россией. Однако гибридные угрозы, как пограничный кризис мигрантов в ноябре 2021 года, спровоцированный Александром Лукашенко, очевидно, по заказу Путина, заставляют и Варшаву искать новые механизмы защиты. Думаю, там понимают, что они следующие после Украины.

Что касается Британии, то она уже и сейчас ведет себя как полноценная союзница нашего государства – чего стоят поставки ракет NLAW. Однако следует предположить, что намерения ее еще более серьезны. На восточных землях Европы находятся страны, которые еще не являются членами ЕС или испытывают определенное разочарование в бюрократии Брюсселя и экономической политике Берлина. Желание Германии во что бы то ни стало сотрудничать с Россией ставит ту же Польшу в неловкое положение, подпитанное историческими травмами. И если Лондон сможет выступить альтернативным полюсом для зажатых между большими силами государств – это усугубит и статус, и мощь самой Великобритании.

Если Лондон сможет выступить альтернативным полюсом для зажатых между большими силами государств – это усугубит и статус, и мощь самой Великобритании

Еще одной неочевидной, но важной выгодой может стать экономический рост. Британия еще до вступления в ЕЭС входила в Европейскую ассоциацию свободной торговли, которая существует и по сей день и имеет с Евросоюзом договор о свободной торговле и перемещении граждан. Если Украину не берут в ЕС, то шанс присоединиться к ЕАСТ (куда входят Исландия с Норвегией) значительно выше, а экономический эффект будет одинаков.

Ну а поскольку российская угроза в Восточной Европе не исчезнет завтра, то и актуальность этого союза будет оставаться высокой довольно долго. А если Лондону удастся слепить в одно оборонное и экономическое пространство северные и восточные европейские рубежи от Исландии до Турции (с которой у Украины зона свободной торговли от 3 февраля этого года), то Объединенная Европа станет реальной безотносительно юридического статуса каждой страны.

Поэтому мини-альянс Великобритании, Польши и Украины с перспективным расширением – вполне своевременно.

И как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с Лиз Трасс в Киеве 17 февраля, "сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества". Он добавил, что вскоре совместное заявление трех министров иностранных дел появится на официальных сайтах ведомств.

И если вернуться к вопросу, вынесенному в заголовок, то ответ будет таков. Сегодня Лондон не станет сражаться с Москвой на стороне Киева.

А завтра – возможно все.