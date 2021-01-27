Зять попал в тещу из револьвера

На Житомрщини 48-летний мужчина выстрелил из револьвера в 66-летнюю тещу. Фото: npu.gov.ua

В селе Каменка Попильнянского района Житомирской области 48-летний мужчина выстрелил из револьвера Флобера и ранил 66-летнюю тещу. Происшествие случилось вечером 26 января.

Потерпевшая с ранением бедра находится в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Между тещей и зятем возник спор. В его разгаре мужчина выстрелил из револьвера Флобера и попал теще в бедро. Пострадавшей оказана необходимая врачебная помощь. Виновник дает показания полицейским", - сказано в сообщении.

Револьвер отправили на экспертизу. Следователи открыли уголовное производство. За ранение тещи зятю может грозить штраф или ограничение свободы до 2 лет.

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