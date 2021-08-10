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вторник, 10 августа 2021 19:29

Звезду "В бой идут одни старики" обвинили в сексуальных домогательствах

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Известного советского и украинского актера 75-летнего Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах две студентки университета им. Ивана Карпенко-Карого. Там звезда "В бой идут одни старики" работает преподавателем.

По словам девушек, звезда кино приглашал их к себе домой, предлагал выпить, а потом "фотографировал голыми, заводил в спальню и склонял к интиму". После того откликнулись и другие пострадавшие от рук актера-преподавателя. Он добивался не только студенток, но и абитуриенток, которые закончили школу и пришли поступать. И делает это в течение 20 лет и по одной и той же схеме. Об этом написал в Facebook сценарист Богдан Панкрухин.

Автор: kinoteatr.ru
  На счету народного артиста Украины Владимира Талашко более 50 ролей в популярных советских фильмах. Наибольшую известность принесла ему роль в фильме "В бой идут одни старики"
На счету народного артиста Украины Владимира Талашко более 50 ролей в популярных советских фильмах. Наибольшую известность принесла ему роль в фильме "В бой идут одни старики"

В частности, Юлия Бирзул рассказала, что на момент встречи с Талашко ей было 15 лет. Будущая студентка приехала в Киев, чтобы подготовиться к творческому отбору. Талашко пообещал послушать и скорректировать ее программу. В квартире актера на ул. Ярославов Вал он сначала попросил ее принять душ, а потом начал добиваться ее под предлогом фотосессии.

"Он меня раздел по пояс, начал ко мне приставать. Я была просто шокирована, не знала, что мне вообще делать в этой ситуации, как все остановить и бежать из этой квартиры. В Киеве я была впервые, не понимала, где я, мобильного телефона у меня не было, был только билет домой на вечер. За этими мыслями, я не поняла, как мы оказались в спальне, я уже лежала на кровати, а он меня целовал. В тот момент я вспомнила девушку из нашего коллектива, которая постоянно делала вид, что теряет сознание, привлекая к себе внимание. И вот в этой ситуации я тоже неожиданно сделала вид, что потеряла сознание. К тому же я это сделала дважды или трижды. Я типа приходила в себя чтобы проверить, что происходит. Талашко очень испугался .. Он сразу начал спрашивать, что со мной, я чем-то болею? Я ответила, что в последнее время со мной такое происходит, начала на ходу придумывать и он реально испугался", - рассказала девушка.

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Юлия добавила, что Талашко все же отпустил ее, а поступать в университет она передумала. Маме девушка не рассказала о том, что произошло.

Также поделилась своей истории со сценаристом Виктория Муштей. Поведение актера, по ее словам, было идентично - Владимир Талашко под предлогом репетиции с дикции пригласил 18-летнюю девушку к себе домой, после чего начал фотографировать и цепляться.

Автор: facebook.com/Bohdan Irvin
  Народного артиста Украины 75-летнего Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам. Делал это в течение 20 лет и по одной и той же схеме
Народного артиста Украины 75-летнего Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам. Делал это в течение 20 лет и по одной и той же схеме

"Я начала вырываться, сказала, что мне срочно нужно ехать, скоро закрывается общежитие. Он попытался успокоить , предложил постелить в соседней комнате, чтобы я поздно не ехала. "Утром можете поехать. У меня студенты оставались, мы репетируем здесь". Я сказала, что точно не останусь, вызвала такси и быстро ушла", - рассказала она.

Виктория добавила, что тогда чувствовала ужасный стыд за то, что не остановила того, что происходит, раньше. Студентка тоже не рассказала родителям о пережитом и считала, что "сама виновата".

После опубликованных признаний, рассказала свою историю журналистка Ирина Сапман.

"Передо мной сидит народный артист Украины Владимир Талашко. Все знают его по роли в фильме Быкова "В бой идут одни старики". Это был 2018-й. После этого интервью он пригласит меня домой показать свои фотографии со съемок "для интервью", награды, потом нальет какой-то наливки и начнет добиваться. За несколько минут я вылечу из его квартиры, закрою рот и никогда никому об этом не скажу. Ну, я так думала", - написала она.

Автор: facebook.com/irynasampan
  Журналистка Ирина Сапман рассказала, как актер-преподаватель Владимир Талашко приставал к ней в своей квартире
Журналистка Ирина Сапман рассказала, как актер-преподаватель Владимир Талашко приставал к ней в своей квартире

На счету народного артиста Украины Владимира Талашко более 50 ролей в популярных советских фильмах: "В бой идут одни старики", "Дума о Ковпаке", "Капитан Немо", "Как закалялась сталь", "Рожденная революцией", "Овод", " баллада о доблестном Айвенго ".

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