Зверское убийство киберполицейской: известен мотив

Киевлянка Святослава Петрова около 10 лет работала в полиции, последние 3 - в киберполиции. Ее нашли убитой ночью 7 марта. Подозреваемая - давняя подруга. Фото: facebook.com/Святослава Богдановна

Убийство сотрудницы департамента киберполиции Святославы Петровой в Киеве произошло на бытовой почве.

Известно, что в тот вечер Петрова, подозреваемая и еще одна их подруга собрались в квартире четвертой. А поздно вечером Святослава вышла пройтись со своей давней подругой. Они учились в одной школе, жили недалеко. Подруга вдруг резко набросилась на женщину посреди улицы. Сначала она ударила Петрову несколько раз бутылкой по голове, а затем нанесла более 40 ножевых ранений.

"Отрабатывали несколько версий, в том числе и профессиональную деятельность. Но окончательная, которая привела к раскрытию - на бытовой почве. Мы смогли по показаниям задержанной найти орудие убийства - нож, которым она нанесла телесные повреждения", - сказал глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает ТСН.

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Он уточнил, что Петрова не занималась работой, связанной с раскрытием бандитизма или других преступлений, которые могли бы привести к негативным последствиям.

Причиной конфликта между женщинами стал мужчина, в которого обе женщины были влюблены, говорит заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Никаких данных о подозреваемой в полиции не разглашают. О Петровой известно, что своей семьи и детей не имела, жила с матерью.

В ночь на 7 марта, около 3:00, полицейские обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти на просп. Николая Бажана в Дарницком районе Киева. Убитая - полицейская, 1983 года рождения. 38-летнюю подозреваемую в убийстве полицейской задержали. Известно, что женщины дружили.