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вторник, 03 августа 2021 13:23

Зверское нападение на пенсионера: за агрессивных подростков взялась полиция
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В Киеве открыли уголовное производство по статье о совершении хулиганства группой подростков. Они напали на пожилого мужчину и жестоко его избили.

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

Фото: Нацполиция

Преступление произошло 31 июля на просп. Науки. Инспекторы за несколько часов установили личности детей и их местонахождение.

"Это местные жители 2005-го, 2006-го и 2009 года рождения. Все являются родственниками. Двое ранее попадали в поле зрения правоохранителей. Также полицейские установили, что несовершеннолетние периодически совершали аналогичные правонарушения относительно прохожих", - говорится в сообщении.

Следствие установило четырех пострадавших. С ними проводят следственные действия.

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Трое подростков набросились на пожилого прохожего в жилом массиве Киева. Парни бросали камни и применили слезоточивый газ в сторону мужчины. После его падения нападавшие продолжали избиение. Видео нападения обнародовали в сети.

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