Жуткое ДТП на Киевщине: двое погибли и четверо пострадали

В Киевской области произошло смертельное ДТП. Фото: Telegram

На Киевщине произошло дорожно-транспортной пригодиза участием двух автомобилей.

В результате четыре человека пострадали и двое погибли. Об этом сообщает пресс служба патрульной полиции Киевской области.

"Сегодня, ночью, на 23 км автодороги Киев - Чоп произошло ДТП с пострадавшими. Столкновение произошло между Honda Pilot и Volvo XC90 в направлении Киева. Четверо граждан получили травмы различной степени тяжести и еще двое получили травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

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Следователи устанавливать все особенности этого ДТП.

В Днепропетровской области водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и въехал в опору моста. Мужчина погиб на месте.