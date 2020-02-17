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Жуткие гонки: Вооруженные мужчины на Audi убегали от полиции и сбили 3 людей

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Жуткие гонки: Вооруженные мужчины на Audi убегали от полиции и сбили 3 людей
Вооруженные мужчины на автомобиле сбили пешеходов. Фото: Патрульная полиция

В Днепре на перекрестке проспекта Слободского и улице Воронежской при побеге от правоохранителей автомобиль сбил трех пешеходов.

"Пассажир автомобиля Audi, увидев патрульных, открыл задние дверцы во время движения авто, и крикнул о помощи. Это заметил экипаж и не мог не отреагировать, подав водителю автомобиля требование об остановке. Впрочем, тот резко ускорил движение", - сообщила Патрульная полиция Днепропетровской области.

Водитель авто в течение десяти минут пытался скрыться от полицейских, двигаясь на большой скорости и проезжая на запрещенные сигналы светофоров. Нарушитель не справился с управлением и сбил троих пешеходов.

"Двое людей, мужчина и ребенок, получили тяжелые травмы, еще один человек, отец ребенка, погиб на месте", - добавили правоохранители.

После совершения ДТП из Audi выбежали трое мужчин. Двое из них пытались убежать, а третий сообщил патрульным, что неизвестные силой отстранили его от управления машиной и везли в неизвестном направлении.

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Беглецов задержали. В салоне авто, а также в кармане одного из нарушителей, полицейские нашли пистолеты. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Выяснилось, что водитель Audi находился в розыске Сакским отделением полиции ГУМВД Украины в АР Крым и г. Севастополь за вымогательство.

В Броварах Киевской области, пьяный водитель Nissan сбил двух мужчин на пешеходном переходе и пытался скрыться.

Один пешеход погиб, другой получил травмы. Водителя-убийцу задержали.

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