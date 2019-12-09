Жуткая ДТП на трассе: водитель фургона погибла, 4 человека - в больнице

9 декабря между селами Выпасное и Бритовка в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошла смертельная авария.

По предварительной информации, 34-летняя водитель легкового фургона Renault Kangoo выехал на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Mitsubishi, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области 34-летняя водитель Renault Kangoo погибла после столкновения с Mitsubishi

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"Женщина-водитель погибла мгновенно, а трое ее пассажиров - мальчик и девочка 7-ми и 8-ми лет и 18-летняя девушка - получили тяжелые телесные повреждения. Травмы получил и 57-летний водитель Mitsubishi", - говорится в сообщении.

Автор: od.npu.gov.ua Четыре человека, среди них 2 - дети, получили травмы

Всех пострадавших забрала "скорая". Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

9 декабря возле села Старое в Бориспольском районе Киевской области водитель Daewoo сбил детей, переходивших дорогу. После удара авто занесло на обочину, где оно влетело в столб. Пешеходы 14-летняя девушка и 9-летний парень - в больнице.