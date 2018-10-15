Змеи активизировались: 10-летняя девочка попала в больницу

На Львовщине 10-летнюю девочку укусила гадюка в ногу. Ребенок сейчас находится в больнице.
С сильной болью ребенка сразу госпитализировали. Сначала в ближайшую районную больницу, а затем немедленно транспортировали во Львов, передает ТСН.
Медики говорят, что состояние ребенка средней тяжести и жизни ничего не угрожает. Благодаря быстрой реакции спасателей яд не успела попасть в кровоток.
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Медики говорят, обычно змеи кусают, потому что защищаются. Сейчас активизировались из-за тепла.
Ранее, 9 октября стало известно, что в Башкиривському лесу Чугуевского района Харьковской подростка укусила змея. Об этом сообщили очевидцы на странице в Facebook.
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