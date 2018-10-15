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понедельник, 15 октября 2018 14:53

Змеи активизировались: 10-летняя девочка попала в больницу

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Змеи активизировались: 10-летняя девочка попала в больницу
дюки активизировались из-за тепла. Фото: Рамблер

На Львовщине 10-летнюю девочку укусила гадюка в ногу. Ребенок сейчас находится в больнице.

С сильной болью ребенка сразу госпитализировали. Сначала в ближайшую районную больницу, а затем немедленно транспортировали во Львов, передает ТСН.

Медики говорят, что состояние ребенка средней тяжести и жизни ничего не угрожает. Благодаря быстрой реакции спасателей яд не успела попасть в кровоток.

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Медики говорят, обычно змеи кусают, потому что защищаются. Сейчас активизировались из-за тепла.

Ранее, 9 октября стало известно, что в Башкиривському лесу Чугуевского района Харьковской подростка укусила змея. Об этом сообщили очевидцы на странице в Facebook.

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Дата
15
октября

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