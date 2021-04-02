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пятница, 02 апреля 2021 15:11

Злоумышленники обманули украинский на 10 млн грн

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Злоумышленники обманули украинский на 10 млн грн
Киберполиция разоблачила злоумышленников, которые обманули украинцев на 10 млн грн. Фото: cyberpolice.gov.ua

Киберполиции разоблачила банду, которая обманула граждан на 10 млн грн по схеме перевыпуска SIM-карт.

В распоряжении фигурантов были базы данных клиентов мобильных операторов и банков. По этой информации они осуществляли отдаленную замену SIM-карт финансовых номеров для дальнейшего доступа к онлайн-банкингу. Об этом сообщили в департаменте киберполиции Нацполиции.

"Трое мужчин в возрасте 32-36 лет покупали на хакерских форумах в DarkNet базы данных клиентов операторов мобильной связи и банковских учреждений. Имеющиеся данные позволяли фигурантам осуществлять перевыпуск SIM-карт и получить доступ к онлайн-банкингу пострадавших. Деньги граждан злоумышленники выводили на счета подставных лиц. Персональные данные граждан фигуранты также использовали для оформления онлайн-кредитов", - рассказали в департаменте.

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Таким образом мошенники обманули более 200 граждан. По предварительным подсчетам, сумма убытков может достигать 10 млн грн.

Правоохранители провели 21 обыск по месту жительства фигурантов в Днепропетровской, Полтавской областях и в Киеве. Изъята и направлена на экспертные исследования компьютерная техника. Дело расследуют как мошенничество. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Киберполиция разоблачила организаторов мошеннической схемы онлайн-инвестиций, с помощью которой обманывали украинцев. Злоумышленники обманули более 500 граждан. Мошенники предлагали вкладывать деньги в торги на финансовой бирже. После того, как деньги попадали в их руки, они блокировали профили украинцев.

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