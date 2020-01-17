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пятница, 17 января 2020 19:25

Злоумышленники избили и пытались похитить предпринимателя

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Злоумышленники избили и пытались похитить предпринимателя
Правоохранителям удалось задержать злоумышленников. Фото: Ukrlib

В Черкасской области злоумышленники избили и пытались похитить местного предпринимателя.

Как отмечается, двое мужчин под видом покупки автомобиля избили местного предпринимателя, надели наручники и пытались вывезти его за пределы города. Пострадавшему удалось сбежать и обратиться за помощью к правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители нашли угнанный автомобиль и изъяли вещественные доказательства на месте происшествия, которые помогли установить личность одного из нападавших.

"Им оказался житель Киевской области. Его на следующий же день задержали на территории города Черкассы. Также правоохранители установили и его сообщника, им оказался родной брат задержанного. Его местонахождение также установлено. Его задержали на территории Киевской области", - рассказали в полиции.

В ходе обысков по месту жительства и в автомобилях злоумышленников было обнаружено балаклаву, форму сотрудников полиции, пластиковые хомуты, которыми планировалось связывать потерпевшего, шприцы с неизвестным веществом и стартовые пакеты от сим-карт.

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"В настоящее время оба нападавших задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители устанавливают других участников преступной группы, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Из квартиры одесской пенсионерки украли все ее сбережения - более миллиона гривен. Злоумышленником оказался 26-летний мужчина, который делал ремонт в квартире.

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