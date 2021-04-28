Злоумышленник в течение часа порезал знакомого и ограбил прохожую

На столичной Оболони задержали мужчину, который в течение часа совершил покушение на убийство знакомого и ограбил прохожую.

Во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил товарища ножом в грудь и спину, а затем напал на женщину и отобрал у нее деньги. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Киева.

Автор: kyiv.npu.gov.ua В Киеве задержали мужчину, который в течение часа совершил покушение на убийство знакомого и ограбил прохож

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"Раненого мужчину нашли на улице Героев Днепра. Пострадавшего с черепно-мозговой травмой и множественными ножевыми ранениями грудной клетки и спины госпитализировали. Во время отработки информации о ранении мужчины, мы получили сообщение об ограблении женщины на Оболонском проспекте. Киевлянка возвращалась ночью домой и у подъезда на нее напал неизвестный. Злоумышленник, не обращая внимание на консьержа, отобрал у потерпевшей деньги, которые были в кошельке, и скрылся. По полученным описаниям киевлянки и других свидетелей, а также после изучения записей с камер видеонаблюдения, мы установили личность правонарушителя, который с ножом напал на мужчину. Злоумышленника разыскали и задержали. Он - 47-летний уроженец Винницкой области", - рассказал начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков.

Автор: kyiv.npu.gov.ua Злоумышленник под стражей. Ему грозит до 15 лет за решеткой

Мужчины вместе выпивали, между ними произошел конфликт, в ходе которого винниччанин несколько раз ударил ножом оппонента в грудь и спину. После совершенного злоумышленник пошел на грабеж. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. За содеянное мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

В селе Горбановка на Полтавщине 37-летний мужчина набрал в магазине продуктов, за которые не расплатился. А через 15 мин. избил 43-летнего водителя и похитил его автомобиль Audi А6. На нем его и задержали на выезде из Полтавы. Выяснилось, подозреваемый ранее имел проблемы с законом за нанесение телесных повреждений.