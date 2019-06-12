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среда, 12 июня 2019 03:05

Злоумышленник укусил за ногу полицейского

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Злоумышленник укусил за ногу полицейского
Полицейского покусал задержанный. Фото: УНИАН

Мужчина укусил полицейского за ногу, когда его пытались задержать.

Происшествие случилось в селе Деревянка Киевской области, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Правоохранителям пожаловались крестьяне. Мол, сосед травит на них собаку и стреляет из рогатки.

Во время задержания 28-летний нарушитель оказал сопротивление. Одного из правоохранителей ударил по лицу, второго укусил за ногу.

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Ему инкриминируют умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

В декабре прошлого года в помещении Голосеевского отделения полиции Киева мужчина покусал полицейского. Так он пытался освободить товарища, которого задержали за кражу телефона.

Злоумышленник схватился за оружие милиционера и укусил за руку.

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