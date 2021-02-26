Злоумышленник снимал порно с 9-летней падчерицей и распространял в сети

Полицейские задержали злоумышленника, который изготавливал порнографические контент с участием 9-летней падчерицы. Фото: cyberpolice.gov.ua

Полицейские задержали мужчину, который изготавливал порнографические контент с участием 9-летней дочери сожительницы.

Фото и видео с ребенком извращенец обменивал на аналогичный противоправный контент в Даркнете. Об этом сообщает пресс служба киберполиции.

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"Подозреваемый совершал действия сексуального характера в отношении 9-летней дочери сожительницы. При участии ребенка он создавал порнографический контент. В дальнейшем изготовленные фото и видеоматериалы обменивал на аналогичный контент на "профильных" форумах в Даркнет", - рассказали правоохранители.

Дома у злоумышленника провели обыск. Изъята компьютерная техника, мобильный телефон и жесткий диск. При осмотре техники копы обнаружили фото и видеоматериалы порнографического характера с участием ребенка.

Фигуранта задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Житель Киевской области снимал порноролики с собственными детьми. Видео с участием 5-летнего мальчика и 2-летней девочки продавал на закрытых форумах. За одну запись в среднем получал $100.