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понедельник, 15 марта 2021 07:49

Злоумышленник годами насиловал крестницу. Родители знали и молчали

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Злоумышленник годами насиловал крестницу. Родители знали и молчали
В Житомирской области взяли под стражу 47-летнего мужчину, который насиловал свою крестницу. Фото: npu.gov.ua

В Житомирской области взяли под стражу 47-летнего мужчину, который годами насиловал свою малолетнюю крестницу.

Родители об этом знали. Но никак не реагировали. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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"Преступление обнаружили и раскрыли сотрудники территориального отделения полиции во время выезда на вызов об исчезновении сестрички потерпевшей, о чем сообщила их мать. Родители знали о совершении преступления в отношении своей дочери, однако никаких мер к пресечению противоправных действий не предприняли", - рассказали в прокуратуре.

Насильнику грозит до 15 лет за решеткой. В отношении родителей открыли производство за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по уходу за ребенком.

На Херсонщине задержали подозреваемого в похищении, изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой со Счастливого Алешковского района. Им оказался 52-летний односельчанин девочки. Порезал вены в день ее похорон.

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