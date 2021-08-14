Живых доставали из-под мертвых: BMW X5 слетел с дороги и перевернулся

На Ровенщине авто BMW X5 слетело с дороги. Двое мужчин погибли, еще двое - в больнице.

Авария произошла возле села Гильча Первая сегодня, 14 августа, в 16:37, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: t.me/NPU_Rivne На Ровенщине авто BMW X5 во время обгона слетело с дороги и перевернулось

"BMW X5 во время обгона выехал с дороги, где врезался в электроопору и перевернулся. От полученных травм 36-летний пассажир, житель города Дубно, погиб на месте происшествия. А водитель внедорожника, 31-летний житель Здолбунова - в "скорой". Еще двух пассажиров, братьев из Здолбунова 37 и 20 лет, с травмами различной степени госпитализировали в районную больницу", - рассказали в полиции.

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Автор: t.me/NPU_Rivne В ДТП погибли 31-летний водитель и 36-летний пассажир. Еще двое пассажиров - братья 37 и 20 лет - в больнице

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливаю все обстоятельства ДТП.

В селе Заря Саратского района Одесской авто оперативников слетело с дороги и перевернулось. Погибли майор полиции 38-летний Игорь Ольховский, подполковник полиции 45-летний Сергей Маковецкий и капитан полиции 26-летний Александр Братинов. Старшего лейтенанта полиции Виктора Колетеева госпитализировали с тяжелыми травмами. Они возвращались из Измаила, где были в командировке, в Одессу.