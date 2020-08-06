Живодеры снимали порно с замученными животными

В Запорожье трое злоумышленников убивали и пытали животных, а также снимали порноролики с их участием. Фото: "Это Запорожье"

В селе Вольнянского района Запорожской области полиция задержала группу людей, которые убивали и пытали животных, а также снимали порноролики с их участием и публиковали в соцсети.

Возглавлял группу 52-летний мужчина. В нее входили также его жена и 24-летняя женщина. Живодеры снимали порноролики с обездвиженными животными. Об этом сообщили в Telegram-канале "Это Запорожье".

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Отмечается, что последняя была главной актрисой в роликах, которые загружали в социальную сеть "ВКонтакте", а также продавали.

Во время обысков по месту жительства фигурантов во дворе нашли много фрагментов тел животных. На преступников вышли полицейские из отдела киберпреступлений.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

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