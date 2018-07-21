Житомирская трагедия: среди жертв - россияне и грузин

Сообщила новые данные о погибших в смертельном ДТП на трассе Киев-Чоп. Фото: Нацполиция

В смертельном столкновении маршрутки и грузовика на трассе Киев - Чоп в Житомирской области погибли двое граждан Российской Федерации, в том числе девочка 2010 года рождения.

Среди жертв аварии также один гражданин Грузии 1962 года рождения. Согласно информации правоохранителей, погибшая россиянка 1984 года рождения, сообщает отдел коммуникации полиции региона.

Кроме того, в ДТП также погибли двое мальчиков 2002 (г. Новоград-Волынский), и 2004 (с. Гульская Новоград-Волынского района) года, молодая девушка из Ровно, водитель маршрутного автобуса - также Ровно, две жительницы Киева, одна из которых уроженка Ровенской области, жительница Новой Каховки Херсонской области.

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Также отмечается, что среди девяти пострадавших в аварии есть гражданин России, он находится в реанимации.

На трассе возле села Глубочицы под Житомиром микроавтобус с пассажирами сообщением Киев - Ровно, двигаясь по направлению к Житомиру, столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом. Трагедия произошла в 10:40 пятницы, 20 июля, на 127-м километре автодороги Киев - Чоп.