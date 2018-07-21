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суббота, 21 июля 2018 10:40

Легковушка сбила двух детей: 9-летний мальчик погиб

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Легковушка сбила двух детей: 9-летний мальчик погиб
Водитель "десятки" сбил двух школьников ФОТО: Национальная полиция в Винницкой области

В селе Ивaнив Кaлиновского рaйона Винницкой области водитель ВАЗа-2110 сбил двух детей - 9-летнего мальчика и девочку, 11 лет. Они велосипедами внезапно выехали на проезжую часть дороги. От полученных травм мальчик скончался.

"Детей сразу "скорой "забрали в больницу. Во время оказания медицинской помощи мальчик умер. Девочка с открытой черепно-мозговой трaвмой остается в реaнимaции", - сообщили в областной полиции.

Причины аварии устанавливают следователи.

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У 31-летнего водителя "ВAЗу" взяли кровь, чтобы проверить на содержание алкоголя.

Продолжается следствие. Водителю грозит до 8 лет тюрьмы.

В течение дня в Украине в масштабных дорожно-транспортных происшествиях погибло 18 человек.

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