Житомирская трагедия: полиция задержала владельца маршрутки

Задержали владельца маршрутки, которая попала в смертельное ДТП в Житомирской области. Фото: Bkl

Правоохранители задержали владельца маршрутки, которая попала в смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп в Житомирской области.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса, сообщают в пресс-службе полиции.

"Уже установлен ряд нарушений требований относительно технического состояния маршрутного автобуса, который осуществлял перевозки людей", - говорится в сообщении.

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Правоохранители отмечают, что владельцем оказался 41-летний житель Ровенской области.

На трассе возле села Глубочицы под Житомиром микроавтобус с пассажирами сообщением Киев - Ровно, двигаясь по направлению к Житомиру, столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом. Трагедия произошла в 10:40 пятницы, 20 июля, на 127-м километре автодороги Киев - Чоп.