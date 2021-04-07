Жители столицы не выдерживают карантина и крушат общественный транспорт

Местные жители начали вымещать свою злость на общественном транспорте Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве с 5 апреля ограничили движение общественного транспорта и вход туда теперь возможен только по спецпропускам. Многие люди очень не согласны с таким решением и не могут комфортно добираться до места назначения.

Местные жители начали вымещать свою злость на общественном транспорте, пишет dtp.kiev.ua. На массиве Троещина по адресу проспект Маяковского, 38/10 кто-то разбил окно троллейбуса.

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Когда полицейские приехали на место инцидента, там лежали три камня от брусчатки.

В комментариях под заметкой люди написали, что другого выхода не как громить транспорт, нет. Может, хоть так дойдет до вышестоящих, что народ, мягко говоря, недоволен.

В Киеве частные перевозчики могут остановить работу уже до конца недели, чтобы не обанкротиться. Строгие карантинные ограничения не позволяют перевозчикам покрывать расходы.