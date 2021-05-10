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понедельник, 10 мая 2021 05:34

Житель Днепра выбросился из окна многоэтажки и упал на женщину

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Житель Днепра выбросился из окна многоэтажки и упал на женщину
Пока неизвестно, погибший пытался покончить с собой или выпал по неосторожности. Фото: Pixabay

В Днепре житель жилого массива Тополь-1 в воскресенье, 9 мая, выбросился из окна восьмого этажа и упал на проходившую мимо женщину. Мужчина погиб, женщину госпитализировали, сообщает Информатор.

Указано, что ЧП произошло около 17:30. Прибывшие на место события медики констатировали смерть мужчины, а пострадавшую доставили в медучреждение.

Пока неизвестно, погибший пытался покончить с собой или выпал по неосторожности. Все детали устанавливает следственно-оперативная группа.

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Ранее в Днепре женщина выпрыгнула из окна седьмого этажа на глазах у мужа и ребенка.

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