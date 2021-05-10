Житель Днепра выбросился из окна многоэтажки и упал на женщину

Пока неизвестно, погибший пытался покончить с собой или выпал по неосторожности. Фото: Pixabay

В Днепре житель жилого массива Тополь-1 в воскресенье, 9 мая, выбросился из окна восьмого этажа и упал на проходившую мимо женщину. Мужчина погиб, женщину госпитализировали, сообщает Информатор.

Указано, что ЧП произошло около 17:30. Прибывшие на место события медики констатировали смерть мужчины, а пострадавшую доставили в медучреждение.

Пока неизвестно, погибший пытался покончить с собой или выпал по неосторожности. Все детали устанавливает следственно-оперативная группа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Многодетная мать выпрыгнула из окна 9 этажа

Ранее в Днепре женщина выпрыгнула из окна седьмого этажа на глазах у мужа и ребенка.