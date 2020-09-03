Жили под "открытым небом": в парке нашли семью с маленьким ребенком

В парке нашли семью с маленьким ребенком Фото: www.facebook.com

В Одессе семья с маленьким ребенком оказалась в затруднительном положении. Они обустроили жилье в парке. 9-летний мальчик спал на земле, а уроки делал на камнях. Об этом сообщил заместитель начальника ювенальной превенции полиции в Одесской области Дмитрий Ревун.

Ребенка на улице увидели прохожие и сообщили в полицию. Они сразу выехали на место.

"Среди куч экскрементов бездомных, у пня, на котором лежит брошенная кем-то иконка, где разбросаны шприцы и пустые конвалюты от наркотических медикаментов, ребенок с инвалидностью играет с котом, не отходя от мамы, которая тоже имеет инвалидность", - написал Ревун.

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По словам Дмитрия Ревуна, отец ребенка - сирота. Потеряв временное жилье и работу, их семья оказалась в парке.

"Оставить ребенка в парке невозможно, нельзя по ряду причин, о чем мы честно сообщаем родителям и ребенку", - описал ситуацию полицейский.

Ребенка успокоили и все ему объяснили: мальчик попадет сначала в больницу, а затем - в центр социально-психологической реабилитации детей.

"К разговору присоединились его мама и папа, которые объяснили ребенку, что его никто не оставит и будет лучше в центре, чем с ними в парке", - написал Ревун.

Сейчас решается вопрос об объединении родителей с ребенком.

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