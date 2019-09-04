Жертвы сжигания сухой травы: мужчина и женщина сгорели заживо

На Киевщине при сжигании сухой травы обгорели 70-летняя женщина и 65-летний мужчина. Умерли в больнице. Фото - kv.dsns.gov.ua

4 сентября в Барышевской районной больнице Киевской области умерли 70-летняя женщина и 65-летний мужчина из села Бзов.

Получили по 95% ожогов тела, когда накануне сжигали сухую траву во дворе, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на улице Святониколаевской. По прибытию на место пожара было установлено, что огнем полностью охвачено хозяйственное здание и огонь распространился на рядом расположенную летнюю кухню. Обгоревших людей срочно госпитализировали", - сказано в сообщении.

Причиной пожара было неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой растительности, по предварительным данным.

В пгт Довбыш Барановского района Житомирской области при сжигании сухой травы погибли пожилые супруги. Женщина умерла сразу. 82-летний мужчина с ожогами более 80% тела был госпитализировали в Романовскую центральную районную больницу, где он умер на следующий день.