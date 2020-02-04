Жертвами 60-летнего педофила стали 17 детей

В Днепре 60-летний мужчина развращал несовершеннолетних и изготавливал детскую порнографию. Его жертвами стали 17 детей. Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепре следователи разоблачили 60-летнего мужчину, развращавшего несовершеннолетних и изготавливавшего детскую порнографию.

В течение нескольких лет жертвами злоумышленника стали 17 детей, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Задержанный подыскивал детей и вывозил их в безлюдные места. Затем различными путями заставлял имитировать действия сексуального характера, фиксируя все на фото. Также у некоторых детей он забирал ценные вещи. В результате мужчину задержали за разбойное нападение на ребенка и осудили. Он отбывает наказание в тюрьме. В ходе расследования этого факта были проведены обыски и изъяты электронные носители информации, на которых содержалась детская порнография", - сказано в сообщении.

Преступнику сообщили о подозрении. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В Киевской области задержали опасного педофила. Мужчина годами скрывался от правоохранителей под чужими именами.