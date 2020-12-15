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вторник, 15 декабря 2020 14:06

Жертва полицейского изнасилования страдает от травли

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Жертва полицейского изнасилования страдает от травли
26-летнюю Неля Погребицкую из Ставов вызвали в полицию в Кагарлык для допроса в качестве свидетеля по делу о краже. Там избили и изнасиловали. Фото: tsn.ua

Неля Погребицкая из Ставов, которая стала жертвой полицейского изнасилования и пыток в Кагарлыке Киевской области, страдает от травли.

Ее пытались дискредитировать как личность. Писали в соцсетях, что она сама виновата, что ее образ жизни определяет эту ситуацию. Об этом рассказала одна из ее адвокатов Елена Сотник.

"Это происходило публично в социальных сетях. Сейчас это поливание грязью продолжается в локальных фейсбук-пабликах. Во время закрытых судебных заседаний один из защитников подозреваемых постоянно акцентировал, якобы она недостаточно "общественно благонадежна", не приводя никаких доказательств. Также была история, когда якобы от управления полиции рассылали предложение переводить Нелли деньги в качестве благотворительной помощи, это все шло от начальника. Я подала жалобу, по результатам служебного расследования не обнаружено нарушений. Это само по себе нонсенс, потому что когда человек в погонах отправляет письмо на своих подчиненных, то мы понимаем, что такая иерархическая структура не предусматривает добровольной личной инициативы", - говорит Сотник, передает "НВ".

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По ее словам, некоторые другие пострадавшие по этому делу проходят как подозреваемыми по другим делам. И это защита также пытается использовать.

"Их позиция такова: кому вы верите, этим преступникам? Мол, они только хотят очернить моего клиента, чтобы смягчить свое будущее наказание", - добавила Сотник.

По делу о пытках и изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области завершили досудебное следствие. На скамье подсудимых 5 полицейских - бывший начальник отделения и 4 его подчиненных. Дело передали в суд в начале декабря.

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