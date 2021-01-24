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воскресенье, 24 января 2021 11:04

Жертв могло быть больше: новые подробности расстрела школьника на горке

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В деле о расстреле 11-летнего мальчика в Тернополе, который катался на санках, появились новые подробности.

Выяснилось, что Максим Капустяник, которому досталось 40 дробинок, закрыл собой на 1,5 года младшую сестру, и спас ее. Картечь заряда попала в еще одного мальчика. Ему в областной детской больнице уже удалили дробь. Правоохранители предполагают - стреляли из ближайшего дома. Дробовик нашли в 20 м от стадиона, в одной из квартир во время обысков, сообщает "Сегодня".

У Максима была полностью обожженная куртка на спине, а в теле почти полсотни дробинок от заряда. В областной детской больнице обработали раны, вытащили 4 дробинки и срочно перевезли в столицу в Охматдет.

Автор: segodnya.ua
  Тернополянин 11-летний Максим Капустяник, которого расстреляли на горке, закрыл собой младшую сестру. Картечь заряда попала в еще одного мальчика
Тернополянин 11-летний Максим Капустяник, которого расстреляли на горке, закрыл собой младшую сестру. Картечь заряда попала в еще одного мальчика

"Состояние середнестабильное. А далтше все будем видеть. Все будет хорошо ", - говорит отец пострадавшего Ярослав Капустяник.

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В микрорайоне, где произошла стрельба, люди напуганы. Боятся детей выпускать гулять, потому что владелец ружья, из которого, вероятно, и стреляли, сейчас дома. Соседи говорят - мужчина недавно купил это жилье. Молчаливый и не конфликтный. Боятся, что он избежит наказания. Он не впервые выходит на "охоту" с ружьем.

"Это было в конце декабря. Я смотрю - выбегает мужчина. В спортивных штанах в футболке. И смотрю - держит у себя ствол. Он его поднимает и на меня. У меня тогда не было ни страха, даже не о чем думать. Когда уже кто еще не вышел, он что-то щелкнул и его отставил", - рассказывает местная жительница Екатерина.

Женщина признается, боялась обращаться в полицию, чтобы мужчина ей не отомстил. Сейчас у квартиры предполагаемого стрелка дежурят полицейские. Владелец ружья в стрельбе по детям не признается.

Результаты экспертизы будут готовы уже завтра, 25 января. Следователи не не исключают, что уголовное производство с хулиганства переквалифицируют на другую статью.

Событие произошло 21 января вблизи 26-й школы в Тернополе. В больницу с ожогами попал житель областного центра. Травмы мальчик получил во время катания на санках. Медики диагностировали у пациента множественные ранения по всему телу, вероятно, от огнестрельного оружия. Во время операции из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробины, которые травмировали и внутренние органы. Пациент нуждается в еще одном хирургического вмешательства, его доставили в столичную больницу.

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