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пятница, 14 мая 2021 14:41

Жертв искали у ночных клубов: задержали опасную банду "таксистов"
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В Одессе задержали банду, которая грабила посетителей развлекательных заведений под видом водителей такси
Фото: npu.gov.ua
В Одессе задержали банду, которая грабила посетителей развлекательных заведений под видом водителей такси
В Одессе задержали банду, которая грабила посетителей развлекательных заведений под видом водителей такси
В Одессе задержали банду, которая грабила посетителей развлекательных заведений под видом водителей такси

В Одессе 14 мая задержали банду "гастролеров", которая грабила посетителей развлекательных заведений под видом водителей такси.

Организовал банду 27-летний мужчина. "Работал" с тремя ранее судимыми сообщниками. Задержали злоумышленников сразу после совершения очередного преступления, сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции.

"Работали" грабители под видом водителей такси в ночное и утреннее время суток. Организатор и участники группировки в возрасте от 25 до 28 лет - жители других регионов. Они "специализировались" на грабежах и разбойных нападениях, неоднократно были осуждены за имущественные преступления и познакомились в местах отбывания наказаний", - говорят в полиции.

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Пострадавших злоумышленники выбирали среди посетителей одесских развлекательных заведений, в основном - в центре города. Действовали по следующему сценарию: после того, как потенциальная жертва садилась в авто, злоумышленники предлагали продолжить употреблять спиртные напитки и проехаться по ночному городу. Как только пассажиры теряли бдительность, участники банды забирали их имущество: мобильные телефоны, золотые украшения, банковские карточки и тому подобное. Иногда злоумышленники применяли и силу. После совершенного скрывались с места преступления на автомобиле с иностранной регистрацией. Сбывали награбленное в ломбард через знакомство с работницей учреждения. Имея доступ к телефонам потерпевших, злоумышленники разблокировали кредитки пострадавших и снимали наличные.

"Троих фигурантов задержали после очередного преступления. Они применили оружие в отношении одессита, который вышел из развлекательного заведения", - добавили полицейские.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Проводят обыски по месту жительства и в автомобилях участников банды. За содеянное злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Во Львове разоблачили четырех злоумышленников из Сумской области, которые грабили зароботчан. Подозреваемые знакомились с жертвами на вокзале, угощали отравленным спиртным, грабили и выбрасывали без сознания на обочине дорог.

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Дата
14
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