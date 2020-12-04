Жертв искал на сайтах знакомств: мошенник из СИЗО выманивал у женщин 1,3 млн

Мошенник, находясь под стражей, искал женщин на сайтах знакомств

В Киеве полицейские разоблачили мужчину, который выманивал у женщин деньги.

Мошенник, находясь под стражей, искал женщин на сайтах знакомств, сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

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"Иностранный 34-летний гражданин, который находится под следствием за совершение аналогичного преступления на сайтах знакомств, заводил отношения с женщинами, а после налаживания отношений - выманивал у них деньги и ювелирные изделия. По предварительным данным, злоумышленник таким образом обманул пятерых пострадавших. Общая сумма убытков составляет 1,3 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

В следственном изоляторе, где находится мужчина, правоохранители провели обыски и изъяли мобильный телефон и сим-карту, которые использовались в мошеннической деятельности.

В полиции открыли уголовное производство за мошенничество. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

В Тернопольской области поймали мошенника, выманивавшего деньги у женщин. Жертвами афериста стали 10 жительниц Тернопольщины в возрасте от 18 до 28 лет.