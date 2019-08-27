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вторник, 27 августа 2019 15:05

Женщину-опекуна, которая держала ребенка на цепи, отпустили под домашний арест

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Женщину-опекуна, которая держала ребенка на цепи, отпустили под домашний арест
Женщине запретили в ночное время покидать место постоянного жительства без разрешения следователя до 22 октября. Фото: https://dp.npu.gov.ua

Суд Днипра избрал меру пресечения опекунше, которая обмотала скотчем и посадила на цепь 8-летнего мальчика. На время следствия в ночное время она будет находиться под домашним арестом, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Женщину, которая подозревается в издевательствах над ребенком, обязали не покидать место постоянного жительства без разрешения следователя с 21:00 по 6:00 до 22 октября.

"24 августа Бабушкинским районным судом Днипра 56-летней женщине избрана мера пресечения на период следствия в виде ночного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Сторона обвинения с таким решением недовольна и настаивает, чтобы опекуншу отправили в СИЗО.

Известно, что 56-летняя женщина - директор одной из школ в Днипре и воспитывает четырех несовершеннолетних детей. Одну - родную дочь и троих детей, взятых под опеку из детдома.

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Во время очередной проверки, соцработники вместе с полицейскими обнаружили в доме женщины 8-летнего мальчика, прикованным цепью к дивану, с завязанным ртом и глазами. Детей от горе-матери сразу забрали и отправили в реабилитационный центр. Кроме того, во время судмедэкспертизы установлено, что 8-летний мальчик имеет многочисленные телесные повреждения.

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