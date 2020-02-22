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суббота, 22 февраля 2020 14:35

Женщину сбил грузовой поезд: спасти не удалось

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Женщину сбил грузовой поезд: спасти не удалось
Женщина умерла до приезда скорой. Фото: Слово і Діло

Вблизи Львова пенсионерку насмерть сбил грузовой поезд.

Произошло это 21 февраля в 11:32 ч. на перегоне "Сихов-Давыдовˮ Львовской железной дороги поездом №3502 в составе 12 вагонов, сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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Женщина умерла до приезда скорой. Это была 76-летняя жительница села Давыдов Пустомытовского района.

Пока детали происшествия выясняются.

В Киеве на станции "Протасов Яр" поезд сбил несовершеннолетнюю девушку. От полученных травм она погибла на месте, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева. На месте происшествия допросили свидетелей. Девушка не обратила внимание на поезд, хотя машинист подавал звуковые сигналы. Она была в наушниках.

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Дата
22
февраля

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