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среда, 21 августа 2019 22:20

Женщину посадили за контрабанду антиквариата

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Женщину посадили за контрабанду антиквариата
Жительница Одесской обл. продавала антиквариат. Фото: УНИАН

В Одессе до 3-х лет тюрьмы осудили женщину за контрабанду культурных ценностей VII-IX веков.

В контрабанде разоблачили жительницу города Беляевка Одесской области, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области

Она скупала у черных археологов артефакты для перепродажи за границу. Покупателей искала на специализированных форумах зарубежных стран. Антиквариат она отправляла заказчикам через международные почтовые сервисы. Для сокрытия своей деятельности предоставляла в таможенный орган недостоверные сведения о ценностях.

В 2018 году сотрудники СБУ задокументировали и блокировали 8 попыток контрабандного отправления предметов, являющихся культурным и историческим наследием Украины.

Злоумышленница задержали при попытке переправить за границу старинных колец, кулонов, крестов и предметов быта.

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В месте жительства подозреваемого оперативники спецслужбы обнаружили более 30 антикварных предметов, в частности, украшения, подготовленные для отправки за границу.

Предметы контрабанды возвращены государству.

Сотрудники таможни в Киеве задержали грузовик с 98 старинными полотнами, датированными с 1842 года.

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