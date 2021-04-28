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среда, 28 апреля 2021 13:12

Женщину парализовало после прививки от Covid-19

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Женщину парализовало после прививки от Covid-19
53-летняя женщина сделала прививку и на третий день ее парализовало Фото: pixabay.com

В Киеве 53-летняя женщина сделала прививку и на третий день ее парализовало.

Пока точно не известно, была ли вакцинация причиной миелита (воспаление спинного мозга), это установит специальная комиссия, пишет tsn.ua. На второй день после вакцинации у жительницы столицы поднялась температура.

Врачи диагностировали киевлянке миелит - воспаление спинного мозга. Это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли.

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"Я не исключаю связи с вакцинацией лишь на том условии, что были исключены другие инфекционные агенты", - рассказал заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко.

Отмечается, что авторитетных медицинских журналах были публикации, где ученые рассматривали случаи поперечного миелита после вакцинации. На основе них врач и сделал такие предположения. Таких случаев не более 100 на миллионы людей и они еще не до конца изучены.

На Львовщине умер 63-летний мужчина, который накануне вакцинировался от коронавируса. У него были сопутствующие болезни сердца.

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