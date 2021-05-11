Женщину нашли в лесу зажатой в легковушке

На Сумщине 27-летнюю женщину зажало в легковушке в лесу. Ее спас случайный прохожий.

Авария произошла на въезде в Кролевец. Мужчина заметил за деревьями автомобиль, который лежал на крыше, и вызвал спасателей, говорится в сюжете ТСН.

"На ул. Мостовой автомобиль AUDI "Q7" съехал в кювет и перевернулся. Высвободив женщину, спасатели перенесли ее на носилки и транспортировали к карете "скорой". Пострадавшую медработники доставили в больницу", - говорят в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: dsns.gov.ua Женщину зажало в легковушке в лесу

Автор: dsns.gov.ua Пострадавшую забрали в больницу

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Известно, что женщина находилась в шоковом состоянии и не могла объяснить, что именно произошло.

Обстоятельства ДТП выясняют следователи.

10 мая в Киеве на Минском массиве женщина за рулем ЗАЗ сбила парня, врезалась в бетонное ограждение и МАФ, так как растерялась.