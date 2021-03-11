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четверг, 11 марта 2021 18:10

Женщину нашли с разрубленной головой в собственном дворе
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В Одесской области мужчина зарубил топором свою соседку.

После содеянного, преступник убежал из области, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

"59-летнюю жительницу Нерубайской сельской общины с признаками насильственной смерти обнаружили в собственном дворе. В тот же день в ходе расследования полицейские обнаружили окровавленные вещи и предполагаемое орудие преступления - топор, принадлежавшие 48-летнему соседу убитой. На поиски подозреваемого правоохранителям понадобилось меньше двух суток. Мужчину задержали в одном из населенных пунктов в Винницкой области, куда он отправился, надеясь избежать ответственности ", - говорится в сообщении.

Мужчина зарубил топором свою соседку
Фото: od.npu.gov.ua
Преступник прятался в Винницкой области
Преступник прятался в Винницкой области
Преступник прятался в Винницкой области

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Известно, что преступник ударил потерпевшую топором по голове, когда она красила ворота. Однако внятно объяснить причину своего поступка мужчина не смог.

Мужчине объявили о подозрении. Ему назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую. Если его признают вменяемым, преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В Черкасской области работодателя убили двое работников, которые ухаживали за животными на бывшем кирпичном заводе, который перестроили под ферму. Трагедия произошла в селе Демки Драбивского района. Мужчину убили за то, что не платил зарплату, а только кормил.

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