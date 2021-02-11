Зарубили топором и завернули в простыню: рабочие поквитались с начальником

Известно, что работники убили своего шефа топором Фото: ch.npu.gov.ua

В Черкасской области работодателя убили двое работников, которые ухаживали за животными на бывшем кирпичном заводе, который перестроили под ферму.

Трагедия произошла в селе Демки Драбивского района. Мужчину убили за то, что не платил зарплату, а только кормил, пишут "Факты".

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Начальник часто наведывался к работникам и проверял выполненную работу. Когда он после очередного визита не вернулся, его жена обратилась в полицию.

Во время розыскных действий полицейские задержали одного подозреваемого, а другому удалось скрыться. Известно, что работники убили шефа топором.

После убийства рабочие сутки выпивали у мертвого тела, а затем замотали его в простыню и вынесли к погребу.

Вещественные доказательства с места трагедии изъяли. Следствие продолжается.

В городе Вилково Одесской области неизвестные жестоко убили женщину. Ее тело, обмотанное веревкой и капроновой сеткой, нашли в водоотводном канале.