Зарезали, обмотали веревкой и выбросили в яму: нашли тело жестоко убитой женщины

На теле обнаружили множество колото-резаных ран. Фото: Нацполиция

В г. Вилково Одесской области неизвестные жестоко убили женщину.

Ее тело обмотанное веревкой и капроновой сеткой нашли в водоотводном канале, сообщает пресс служба ГУ Нацполиции региона.

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При предварительном осмотре полицейские обнаружили на теле многочисленные колото-резаные раны.

По факту убийства открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, личность погибшей и причастных к преступлению.

На Киевщине 4 суток разыскивали 44-летнего жителя Бородянке. Он не вернулся с отдыха. Выяснилось, что мужчины жестоко убили двое знакомых, а тело его закопали в лесу.