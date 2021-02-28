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воскресенье, 28 февраля 2021 18:10

Женщину, которая исчезла во время метели 2 недели назад, нашли мертвой
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На Ивано-Франковщине нашли мертвой 46-летнюю Наталью Гаврилишин из села Яблонев Галицкого района. Женщина исчезла 12 февраля, когда возвращалась домой пешком в метель.

Тело обнаружили вчера, 27 февраля в 11.27 между поселком Большевцы и селом Кукольники Большовецкой ТГ. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты.

На Ивано-Франковщине нашли мертвой 46-летнюю Наталью Гаврилишин из села Яблонев Галицкого района. Исчезла 12 февраля по дороге домой
Фото: facebook.com/frankivsk.police
На Ивано-Франковщине нашли мертвой 46-летнюю Наталью Гаврилишин из села Яблонев Галицкого района. Исчезла 12 февраля по дороге домой
На Ивано-Франковщине нашли мертвой 46-летнюю Наталью Гаврилишин из села Яблонев Галицкого района. Исчезла 12 февраля по дороге домой
На Ивано-Франковщине нашли мертвой 46-летнюю Наталью Гаврилишин из села Яблонев Галицкого района. Исчезла 12 февраля по дороге домой

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"Тело у дороги нашли местные жители", - рассказали в управлении.

Все обстоятельства и причину смерти женщины устанавливают эксперты и следователи.

12 февраля женщина выехала из Рожнятовского района в свое село, однако домой не прибыла. Когда в последний раз разговаривала с дочерью, сказала, что вынуждена идти пешком. Женщина вышла из маршрутки в поселке Большевцы, двинулась в сторону села Яблунев и пропал без вести. Ее круглосуточно разыскивали полицейские, спасатели и местные жители, но безрезультатно.

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