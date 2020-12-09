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среда, 09 декабря 2020 09:13

Женщину избили и изнасиловали по дороге на работу

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Женщину избили и изнасиловали по дороге на работу
В Виннице задержали 44-летнего подозреваемого в изнасиловании. Он в сентябре этого года вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичное преступление. Фото: vn.npu.gov.ua

В Виннице задержали 44-летнего подозреваемого в изнасиловании.

По словам женщины, около 6.00 по дороге на работу на нее напал неизвестный мужчина. Ударил по голове, затащил ее за магазин и поиздевался, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Потерпевшая описала нападавшего. Правоохранители начали проверять всех, кто имел проблемы с законом и проживали в том районе. Уже через несколько часов подозреваемого установили. Им оказался 44 - летний местный житель, который в сентябре этого года вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичное преступление. Потерпевшая опознала в нем своего обидчик ", - рассказал в. и.о. начальника Вышинского отделения полиции Владлен Рачкован.

Подозреваемого задержали. Ему грозит до 10 лет за решеткой.

В Дергачевском районе Харьковской области 34-летний мужчина в лесу изнасиловал 50-летнюю женщину. Подозреваемого задержали. Это житель пгт Солоницевка. Ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и воровства.

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Дата
09
декабря

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