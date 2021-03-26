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пятница, 26 марта 2021 08:42

Женщину из Коломыи будут судить за пост в сети о Covid-вакцине

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Женщину из Коломыи будут судить за пост в сети о Covid-вакцине
На своей странице жительница Коломыи написала, что вакцина не прошла всех этапов проверки Фото: mykyivregion.com.ua

На Ивано-Франковщине будут судить женщину, которая в Facebook "опубликовала информацию о вакцине против коронавируса".

На своей странице жительница Коломыи написала, что вакцина не прошла всех этапов проверки, сообщили в пресс-службе Коломыйского горрайонного суда.

По мнению правоохранителей, этим сообщением женщина могла вызвать панику у населения.

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На нарушительницу составили административный протокол за распространение ложных слухов. Теперь ей грозит от 170 до 255 гривен штрафа или до одного месяца общественных работ.

Заседание суда назначено на 8 апреля.

За последние сутки в Украине обнаружили 18 132 новых больных коронавирусом. Это самое большое количество с начала эпидемии в стране. Из них рекордное число детей - 923, медработников - 436.

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