Более 18 тыс. больных за сутки: третья волна коронавируса набрала обороты

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,6 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 18 132 новых больных коронавирусом. Это самое большое количество с начала эпидемии в стране. Из них рекордное число детей - 923, медработников - 436.

В общем коронавирус подхватили 1 614 707 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 26 марта сообщает Минздрав.

Умер 31 461 пациент, в частности 326 за последние сутки. Выздоровели 1 290 158 человек, за последние сутки - 7138.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и Киеве (1164).

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Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 1164 случая, 1850 прививок;

Винницкая область - 848 случаев, 1150 прививок;

Волынская область - 356 случаев, 360 прививок;

Днепропетровская область - 1358 случаев, 1380 прививок;

Донецкая область - 725 случаев, 130 прививок;

Житомирская область - 891 случай, 780 прививок;

Закарпатская область - 429 случаев, 510 прививок;

Запорожская область - 519 случаев, 510 прививок;

Ивано-Франковская область - 402 случая, 918 прививок;

Киевская область - 1139 случаев, 1380 прививок;

Кировоградская область - 193 случая, 630 прививок;

Луганская область - 131 случай, 280 прививок;

Львовская область - 1304 случая, 1050 прививок;

Николаевская область - 534 случая, 760 прививок;

Одесская область - 1545 случаев, 330 прививок;

Полтавская область - 669 случаев, 690 прививок;

Ровенская область - 554 случая, 670 прививок;

Сумская область - 633 случая, 1100 прививок;

Тернопольская область - 627 случаев, 820 прививок;

Харьковская область - 1204 случая, 480 прививок;

Херсонская область - 177 случаев, 950 прививок;

Хмельницкая область - 1040 случаев, 240 прививок;

Черкасская область - 704 случая, 1000 прививок;

Черновицкая область - 587 случаев, 330 прививок;

Черниговская область - 399 случаев, 440 прививок.

В Украине трудный период пандемии коронавируса будет до середины апреля. В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ситуация уже стабилизировалась. После введения карантина количество госпитализаций значительно снизилось.