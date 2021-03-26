Более 18 тыс. больных за сутки: третья волна коронавируса набрала обороты

 
Ексклюзивы
1/5
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 504
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 369
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 558
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 783
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 315
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 729
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 783
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 1089
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 333
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 828
Фото
Все фото
8
3
14
9
9
Пушистому спасателю дали звание майора ГСЧС
Пушистому спасателю дали звание майора ГСЧС
&quot;Шантаж и скотство&quot;: в Харькове разогнали концерт группы &quot;Жадан и собаки&quot;
"Шантаж и скотство": в Харькове разогнали концерт группы "Жадан и собаки"
Велосипедисты выехали на протест: что требуют
Велосипедисты выехали на протест: что требуют
Как изменился Офис президента на четвертый день отмывания: фото до и после
Как изменился Офис президента на четвертый день отмывания: фото до и после
Ночная торговля и необычные блюда – украинка удивила ночной жизнью в Китае
Ночная торговля и необычные блюда – украинка удивила ночной жизнью в Китае
Видео
Все видео
What is Ukraine: военнослужащие показали свою версию флешмоба
What is Ukraine: военнослужащие показали свою версию флешмоба
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Задержали вооруженного боевика ЛНР
Задержали вооруженного боевика ЛНР
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
Интервью
1/5
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 243
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 369
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 783
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 315
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
7 Просмотров: 1035
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 марта 2021
Просмотров: 378
Пам'ятник зятеві
У Тальному мають зносити пам'ятник Федору Дубковецькому. Він — колишній котовець із Бессарабії. Був організатором колгоспного руху. Та в часи ...
пятница, 26 марта 2021 08:29

Более 18 тыс. больных за сутки: третья волна коронавируса набрала обороты

  Комментировать
Более 18 тыс. больных за сутки: третья волна коронавируса набрала обороты
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,6 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 18 132 новых больных коронавирусом. Это самое большое количество с начала эпидемии в стране. Из них рекордное число детей - 923, медработников - 436.

В общем коронавирус подхватили 1 614 707 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 26 марта сообщает Минздрав.

Умер 31 461 пациент, в частности 326 за последние сутки. Выздоровели 1 290 158 человек, за последние сутки - 7138.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и Киеве (1164).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые поставки индийской вакцины ожидаются в апреле - МОЗ

Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 1164 случая, 1850 прививок;
Винницкая область - 848 случаев, 1150 прививок;
Волынская область - 356 случаев, 360 прививок;
Днепропетровская область - 1358 случаев, 1380 прививок;
Донецкая область - 725 случаев, 130 прививок;
Житомирская область - 891 случай, 780 прививок;
Закарпатская область - 429 случаев, 510 прививок;
Запорожская область - 519 случаев, 510 прививок;
Ивано-Франковская область - 402 случая, 918 прививок;
Киевская область - 1139 случаев, 1380 прививок;
Кировоградская область - 193 случая, 630 прививок;
Луганская область - 131 случай, 280 прививок;
Львовская область - 1304 случая, 1050 прививок;
Николаевская область - 534 случая, 760 прививок;
Одесская область - 1545 случаев, 330 прививок;
Полтавская область - 669 случаев, 690 прививок;
Ровенская область - 554 случая, 670 прививок;
Сумская область - 633 случая, 1100 прививок;
Тернопольская область - 627 случаев, 820 прививок;
Харьковская область - 1204 случая, 480 прививок;
Херсонская область - 177 случаев, 950 прививок;
Хмельницкая область - 1040 случаев, 240 прививок;
Черкасская область - 704 случая, 1000 прививок;
Черновицкая область - 587 случаев, 330 прививок;
Черниговская область - 399 случаев, 440 прививок.

В Украине трудный период пандемии коронавируса будет до середины апреля. В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ситуация уже стабилизировалась. После введения карантина количество госпитализаций значительно снизилось.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Более 18 тыс. больных за сутки: третья волна коронавируса набрала обороты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
марта

Путин выиграл первые выборы на фоне терактов

Страны мира обязались не использовать химическое и биологическое оружие

Американцы захватили японский остров

Из-за землетрясения погибли до 20 тыс. человек, а столица лежала на 90% в руинах

Изобрели вакцину, которая остановила эпидемию

Самое читаемое
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 1 Просмотров: 29025
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
 Просмотров: 14274
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
28
 Просмотров: 11718
СБУ задержала екснардепа Семенченко и &quot;агента НАБУ&quot; Шевченко
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко 2 Просмотров: 5724
Ивлееву, которая голой снялась для Playboy Russia, обвинили в плагиате украинской обложки для мужского глянца
Ивлееву, которая голой снялась для Playboy Russia, обвинили в плагиате украинской обложки для мужского глянца
4
 Просмотров: 4743
Общество
Какие знаки отреагируют первыми на изменение погоды
Какие знаки отреагируют первыми на изменение погоды
 Просмотров: 9
Почему в этом году католическая Пасха на месяц раньше
Почему в этом году католическая Пасха на месяц раньше Просмотров: 234
Сколько выходных будет в апреле
Сколько выходных будет в апреле Просмотров: 216
Женщину из Коломыи будут судить за пост в сети о Covid-вакцине
Женщину из Коломыи будут судить за пост в сети о Covid-вакцине Просмотров: 405
В Крыму на радиостанциях зазвучало зашифрованное поздравление с Днем СБУ
В Крыму на радиостанциях зазвучало зашифрованное поздравление с Днем СБУ Просмотров: 423
Больше всего комментируют
7
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
7
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
4
Если бы Чорновил стал президентом, мы бы имели другую Украину. Хуже
2
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко
2
Американский советник Зеленского спрогнозировал встречу с Байденом
Голосов: 55716
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть