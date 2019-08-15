Женщине в лицо метнули банку с соляной кислотой

В Мелитополе неизвестный бросил в лицо женщине банка с соляной кислотой. Фото - vmestezp.org

В Мелитополе Запорожской области неизвестный бросил женщине в лицо банку с кислотой.

Нападение произошло в подъезде многоэтажки по улице Героев Украины 14 августа.

Злоумышленник был одет в темную кофту с капюшоном, а его лицо скрывала медицинская маска. Он проник в подъезд с помощью отмычки и ждал свою жертву, сообщает vmestezp.org.

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Женщине удалось отскочить в сторону. Банка с кислотой разбилась о ступени, а преступник скрылся. На женщину попало несколько капель агрессивной вещества.

В банке действительно находилась соляная кислота. Женщине до этого неоднократно угрожал ее бывший муж, с которым она судится за совместно нажитое в браке имущество.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Женщина написала заявление в полицию.

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