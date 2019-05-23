Женщина заявила об изнасиловании 6-летней дочери

Женщина обвинила сожителя в изнасиловании и развращении их общей 6-летней дочери. 23 мая в селе Кислицкое Томашпольського района Винницкой области она написала иск в полицию на своего сожителя.
Факт изнасилования не подтвердился. Проводится расследование развращения, говорит unn.com.ua.
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В ведомстве предположили, что женщина клевещет на мужчину из-за конфликта между ними, произошедшего накануне.
38-летний житель Тернополя третью неделю находится в следственном изоляторе Львовской исправительной колонии №19 по подозрению в изнасиловании 4-летней дочери. На днях медики проверили состояние здоровья подозреваемого.
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