Женщина задушила сожителя в авто по дороге домой

В Одесской области задержали 34-летнюю женщину, которая убила 43-летнего сожителя.

По дороге домой в машине между супругами возник конфликт, во время которого женщина задушила мужа ремнем безопасности и с места происшествия скрылась, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области 34-летняя женщина задушила ремнем безопасности в автомобиле 43-летнего сожителя

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"Подозреваемую задержали на въезде в Одессу, куда и направлялась попуткой. В разговоре с полицейскими женщина не возражала своей вины в смерти сожителя. Только объяснила, что якобы "взорвалась" от ярости, узнав о его намерениях разорвать отношения", - сказано в сообщении.

Следователи объявили задержанной подозрение в умышленном убийстве. А суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

36-летняя женщина убила своего 56-летнего сожителя. А потом пыталась покончить жизнь самоубийством - написалась яда. Трагедия произошла во Фрунзенском районе Одесской области.