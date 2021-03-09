Женщина выпала из окна многоэтажки

Во Львове из окна жилого дома выпала женщина.
Трагедия произошла на ул. Пасечной. От полученных травм она скончалась. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
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"48-летняя женщина выпала 7-го этажа многоэтажки.
Следователи устанавливают причины несчастного случая ", - сказано в сообщении.
В Запорожье 2 женщины выпрыгнули из окна своей квартиры на 9-м этаже. Сначала прыгнула 39-летняя дочь, а через полчаса - ее 64-летняя мать.
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