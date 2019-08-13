Женщина выбросила в помойку новорожденного ребенка: преступление попало на видео

В Николаеве в помойке на автовокзале нашли тело новорожденного ребенка. Фото - novosti-n.org

Появилось видео, как на автовокзале в Николаеве неустановленная ​​пока женщина выбросила в помойку новорожденного ребенка.

Соответствующую запись с камеры видеонаблюдения распространили полицейские с просьбой помочь установить личность неизвестной.

Интересует любая информация о женщинах, которые находились на 8-9 месяце беременности. Говорили, что беременность нежелательна. Или родивших, однако ребенка нет.

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Информацию можно сообщать в Ингульский отдел полиции по адресу: улицв 12-я Продольная, 42 А, или звоните (0512) 53-18-53, 102.

Тело ребенка в помойке у 12-й платформы автовокзала в Николаеве нашли 14 июля. Тело новорожденного младенца обнаружила уборщица. Увидела руку, которая виднелась из сумки, испугалась и вызвала полицию.