Женщина в гостях перерезала мужу горло

В Винницкой области 28-летняя женщина кухонным ножом зарезала 32-летнего мужчину во время ссоры. Фото: pixabay.com

В селе Перепильченци Винницкой области 28-летняя женщина кухонным ножом зарезала 32-летнего мужа во время ссоры.

Все произошло вечером 6 мая, когда супруги гостили у кумы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Вечером супруги пошли в гости к своей куме. Во время застолья между семейной парой возник конфликт. Выяснять отношения муж и жена вышли в коридор. В ходе ссоры женщина кухонным ножом порезала ему шею. Пострадавшему женщины пытались оказать помощь, однако мужчина до приезда врачей умер", - рассказал начальник отделения полиции № 2 Жмеринского районного отдела полиции Сергей Токан.

Женщину задержали. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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