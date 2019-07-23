Женщина умерла от яда для жуков

Сын сообщил, что мать была малограмотная, читать не умела Фото: ЕТВ

В реанимационном отделении Козовской районной больнице умерла 68-летняя жительница села Золотая Слобода. В медицинское учреждение женщина попала с признаками отравления.

Полицейские, выехавшие на место и опросив родных и местного фельдшера, первым оказывала помощь односельчанке, выяснили, женщина случайно уколола себе инъекцию с ядом от жуков, перепутав с препаратом для давления, пишет Думай.

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Сын сообщил, что мать была малограмотная, читать не умела. А лекарства лежали в ящике вместе с ампулами с ядом и снаружи были похожими. Полицейские выясняют обстоятельства несчастного случая.

В прошлую субботу в Ильинцах прощались с Максимом Слипенький. 37-летний мужчина скончался в шесть утра 26 июня. 10 июня Максим Слипенький, спасая коллегу на птицефабрике в Ладыжине, упал в яму с дохлыми курами. Отравился токсичным веществом - аммиаком. Две недели был в коме. С диагнозом "токсическая энцефалопатия" человек находился в реанимационном отделении областной больницы им. Николая Пирогова.